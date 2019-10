– Sparatoria poco prima delle 17 davanti alla Questura di Trieste. Stando alle prime informazioni, ancora frammentarie, a sparare sarebbe stato un uomo, presunto responsabile di una rapina avvenuta questa mattina, che avrebbe esploso colpi d’arma da fuoco contro i poliziotti che erano all’interno di una volante. Almeno due agenti sarebbero rimasti feriti e sarebbero in gravi condizioni. L’uomo sarebbe stato in compagnia di suo fratello, che secondo alcune fonti è rimasto ferito. I due sono stati fermati.

La sparatoria è avvenuta nella zona tra la via del Teatro Romano e via Bandena, nel centro del capoluogo giuliano. Il Piccolo riporta che i testimoni hanno parlato di numerosi colpi d’arma da fuoco che hanno seminato il panico tra la gente che era in strada. Sul posto è intervenuta un’ambulanza e la strada è stata chiusa al traffico, protetta da un cordone di sicurezza.