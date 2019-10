“I drammi continui che funestano i Corpi di Polizia, i troppi morti e feriti fra gli operatori in divisa (dall’inizio dell’anno circa 4.000 solo nella Polizia di Stato), con numeri che quest’anno si sono impennati in maniera sconvolgente, sono frutto della schizofrenia di un sistema che non riesce a darsi un assetto chiaro, preciso e severo. Tutti quei morti e quei feriti stanno sulla coscienza dei politici italiani, i cui messaggi di cordoglio aumentano all’inverosimile la rabbia di chi rischia la vita di continuo”. Lo afferma Valter Mazzetti, Segretario Generale della Federazione Fsp Polizia di Stato, dopo i tanti fatti di cronaca avvenuti a danno degli operatori delle Forze di polizia.

