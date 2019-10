“In un giorno così drammatico ci si sarebbe aspettati, almeno da chi veste la stessa divisa, un rispettoso cordoglio per le vittime e le loro famiglie” E’ quanto scrive il Dipartimento di pubblica sicurezza in una nota del giorno dopo la morte dei due poliziotti della Questura di Trieste. “In relazione alle odiose speculazioni, generate ieri da un rappresentante del Sap, nel tentativo di correlare la tragica morte di Matteo e Pierluigi all’inadeguatezza dell’equipaggiamento in dotazione, il Dipartimento della pubblica sicurezza dichiara che, allo stato attuale degli accertamenti, in assenza di testimoni e documenti video, è priva di fondamento ogni arbitraria ricostruzione della dinamica che ha portato alla sottrazione dell’arma del collega ucciso per primo. Sconcerta, pertanto, a poche ore dall’evento, la sicumera con cui si traggono frettolose conclusioni sulla inequivocabile riferibilità dell’accaduto alla presunta inadeguatezza della fondina”. “Sconvolge che alcuni, al fine di ottenere visibilità , speculino sulla morte dei colleghi caduti in servizio, profanando il dolore dei loro cari e della intera comunità – concludono -. Se, in seguito, si accerteranno responsabilità di qualsiasi natura se ne chiederà conto, senza se e senza ma, anche per onorare la memoria di chi ha sacrificato la propria vita per il bene comune”.

