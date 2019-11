Macabra scoperta nella notte di ieri a Trieste. In un appartamento di via del Veltro, nel rione di San Giacomo, è stato trovato il cadavere di un uomo. Sarebbe morto almeno da un paio di settimane e pare sia stato sgozzato. Il corpo del 75enne, L.F., classe 44, è stato trovato sul balcone di un appartamento al terzo piano era chiuso in un sacco nero di nylon e avrebbe avuto la gola tagliata. Le indagini sono condotte dalla polizia, coordinate dal pubblico ministero Federico Frezza.Sul posto sono intervenuti polizia e vigili del fuoco, oltre alla Scientifica e al pubblico ministero. I vigili del fuoco hanno utilizzato un’autoscala per raggiungere l’appartamento ed entrare. La via è rimasta infatti chiusa per alcune ore in nottata per consentire le operazioni.

Tutto è cominciato ieri quando i vigili del fuoco sono entrati dal balcone con l’ausilio dell’autoscala, per accertare se in casa ci fosse qualcuno.

quipaggioIntorno alle 19,30 una volante è stata inviata per un accertamento su una possibile morte in solitudine in una palazzina di via del Vetro. La segnalazione, partita dai vicini che non vedevano l’anziano da qualche settimana, ha portato al ritrovamento del cadavere dell’uomo, Il grande afflusso dei mezzi della Polizia di Stato e della Polizia Scientifica dopo l’apertura della porta blindata ha preoccupato i condomini. Momentaneamente è stata chiusa la strda per permettere le operazioni da parte dei Vigili del Fuoco fino alle 24. Nel frattempo l’appartamento del defunto, è stato sequestrato in attesa di ulteriori accertamenti.