Il ministro Tria ostaggio del ‘governo del cambiamento’. Questa l’ultima interpretazione di Maurizio Crozza, che ha debuttato con il nuovo personaggio ieri in prima serata sul Nove. Nello sketch ideato per ‘Fratelli di Crozza’, al termine di una surreale conferenza stampa il ministro Tria – visibilmente spaventato nel rispondere ai media, viene infatti letteralmente trascinato via da una collaboratrice. Non prima però di aver chiesto aiuto: da un foglio di carta tirato fuori dalla borsa, spunta infatti il messaggio ‘Hanno preso la mia famiglia, avvertite l’Onu’.