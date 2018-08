Il treno Italo 9939, diretto da Torino a Roma, è fermo dalle 16.13 sulla linea Alta Velocità, tra le stazioni di Melegnano (Milano) e Livraga (Lodi). A quanto si è appreso, si è trattato di un problema elettrico

intorno alle 18.30 sarebbe iniziato l’affiancamento del convoglio da parte di un altro treno in modo da consentire il trasbordo dei passeggeri presenti all’interno del vettore. La circolazione sulla linea Alta Velocità, si legge sul sito di Trenitalia, risulta rallentata.

Sull’account Twitter Le Frecce, Trenitalia risponde così alle critiche feroci dei propri utenti, coinvolti loro malgrado nel guasto: “La circolazione è rallentata tra Melegnano e Livraga (linea Milano/Bologna AV) dalle 16.13 per cause dipendenti da altra impresa ferroviaria. Inferociti sono, in particoalre, i passeggeri del treno 9809, partito da Milano e diretto a Bari.

Per quanto riguarda il problema al treno Italo, la società dice che “tutti i passeggeri riceveranno il 100% di indennizzo e un voucher dello stesso importo del biglietto”.