Non solo “un errore umano” ma anche “un problema tecnico“. E questa la combinazione che potrebbe aver portato all’incidente ferroviario in cui giovedì scorso hanno perso la vita Giuseppe Cicciù, 51 anni, e Mario Dicuonzo, 59, macchinista e addetto dello Ferrovie dello Stato che viaggiavano sul Frecciarossa, partito da Milano e diretto a Salerno. Elementi che emergono, sempre più nitidi, dagli accertamenti che proseguono da parte della procura di Lodi che indaga per disastro ferroviario colposo, omicidio colposo e lesioni multiple per il deragliamento, avvenuto tra i comuni di Ospedaletto Lodigiano e Livraga.

Fonte