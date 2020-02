Ritardi, treni cancellati e traffico difficoltoso su tutta la linea. Proseguono, e proseguiranno probabilmente ancora per giorni, i disagi sulla linea dell’Alta velocità Milano-Bologna, ma con ripercussioni fino a Napoli, dopo il deragliamento del Frecciarossa avvenuto giovedì mattina alle porte di Lodi, che ha provocato la morte dei due macchinisti e il ferimento di 31 persone. Non c’è una data prevista per la ripresa della normale attività, e non può essere diversamente: l’area intorno allo snodo di Livraga è sotto sequestro disposto dalla magistratura, domani (lunedì) la procura di Lodi darà incarico ai periti (che hanno lavorato su altri disastri ferroviari, come quelli di Pioltello e di Andria) per quegli “accertamenti irripetibili” che dovranno cristallizzare quanto avvenuto giovedì mattina. Vuol dire giorni di lavoro senza che nessun treno possa passare su quei binari, per non inquinare i reperti che vanno raccolti e analizzati. Una settimana almeno, sono le prime, prudenti previsioni.

Sul sito di Trenitalia si aggiorna la situazione giorno per giorno. E ancora questa mattina il sito informa che “Il traffico è ancora rallentato. I treni percorrono la linea convenzionale tra Milano e Piacenza con maggior tempo di viaggio di 40 minuti”. Segue un elenco di treni, una dozzina, cancellati, con le informazioni sulle alternative fornite, che vanno da treni regionali a bus sostitutivi, e un elenco di treni parzialmente cancellati, con termine o inizio a Bologna centrale e non a Milano. I treni che, invece, da Torino arrivano a Milano fermano a Porta Garibaldi e non in Centrale. Per tutte le informazioni è attivo il numero verde gratuito 800 89 20 21.

I disagi, essendo unica la linea dei treni superveloci su cui viaggiano migliaia di convogli, riguardano anche Italo. Ritardi e cancellazioni anche per questa compagnia, le informazioni e l’assistenza al numero 060708.