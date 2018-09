Tredicenne salva anziana che stava affogando: "Ma non chiamatemi eroe"

MONTEBELLUNA (TV) – Tredici anni e per molti è già un eroe, anche se lui – quella parola – non vuole sentirla.ha salvato la vita di una donna di 83 anni che stava annegando nel canale della Brentella, in provincia di Padova.

Originario di Montebelluna, in provincia di Treviso, il ragazzo stava percorrendo la riva del canale in bicicletta mentre tornava da una visita alla nuova scuola che frequenterà nelle prossime settimane.

Samuele ha sentito delle urla e una donna che gli gridava: “C’è una donna nel canale”. Lui non ci ha pensato due volte: è sceso al volo dalla sua bici e si è lanciato verso la signora che si trovava in acqua, prendendole la mano. Vicino a loro c’era anche la nipote della pensionata che nel frattempo aveva dato l’allarme ai Carabinieri. Con un po’ di difficoltà, il tredicenne è riuscito a tenerla stretta finché non è arrivato il marito dell’anziana che – insieme ad altre persone – è riuscito a portarla a riva.

Il gesto di Samuele è stato fondamentale nel salvataggio dell’anziana. I Carabinieri hanno segnalato la sua azione a livello nazionale. “Mi hanno fatto tutti i complimenti, ma non sono un eroe”, ha detto Samuele.