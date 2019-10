Più di 10.000 fan da oltre 120 paesi in tutto il mondo hanno risposto alla chiamata dei Queen, presentando contenuti unici per la campagna You Are the Champions: ecco i primi tre video.

In occasione della celebrazione di Bohemian Rhapsody, primo video pre-1990 che ha raggiunto un miliardo di visualizzazioni su YouTube, i Queen e YouTube Music hanno collaborato con Universal Music Group e Hollywood Records per uno scopo preciso.

Quale? Arruolare i fan più fedeli della band in tutto il mondo al fine di aiutare a creare nuovi video musicali per tre dei brani più iconici della band: Bohemian Rhapsody, Don’t Stop Me Now e A Kind Of Magic nell’ambito dell’iniziativa You Are The Champions.

Queen, tre nuovi video creati dai fan

Più di 10.000 fan da oltre 120 paesi in tutto il mondo hanno risposto alla chiamata, presentando contenuti unici tramite il microsito ufficiale You Are The Champions: ogni video è incentrato su una delle tre categorie di presentazione.

Ecco il video di Don’t Stop Now fan-made, interamente basato sulla danza:

Il risultato è una delle più grandi collaborazioni musicali del mondo, che ha dato frutto anche a un video basato sulla performance di un musicista/cantante per Bohemian Rhapsody. Eccolo qui:

Infine, abbiamo un montaggio di lavori su misura da parte di artisti visivi per A Kind of Magic che vi mostriamo nel video seguente:

You Are The Champions: un vero richiamo per i fan dei Queen

Una vera celebrazione per i fan che hanno potuto instaurare una connessione unica con la band: i video, infatti, vedono la band rappresentata da artisti di diverse generazioni provenienti da ogni continente.

Per celebrare il lancio dei video su YouTube, Roger Taylor dei Queen ha detto: “Sono contento che tutti voi possiate unirvi a noi. Benvenuti“.

Brian May ha invece dichiarato: “È una delle cose più gratificanti che possano accadere a un artista di qualsiasi tipo: vedere che il nostro lavoro ha ispirato la gente di tutto il mondo a creare le proprie esibizioni e l’arte visiva è da brivido. E la diversità della loro visione è sorprendente. Grazie mille a tutti coloro che hanno partecipato“.