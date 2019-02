Tre incendi in dieci giorni, tre episodi ravvicinati che hanno colpito una delle più grandi strutture ricettive della Calabria che dà lavoro a 500 persone, un’escalation di cui ancora non si conosce la matrice. “Credo che con questi atti, qualsiasi sia l’origine, si voglia andare oltre il singolo imprenditore e colpire un intero territorio. L’intento – sottolinea all’Adnkronos l’imprenditore Luigi Sauve, proprietario del Minerva Club Resort nella Sibaritide, che lancia un appello al ministro dell’Interno Matteo Salvini – appare quello di deprimere l’economia del territorio e più in generale colpire il turismo in Calabria”.

Fonte