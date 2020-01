Pinguini Tattici Nucleari, le canzoni più famose: da We Want Marò Back a Verdura, singolo tratto dal loro ultimo album.

I Pinguini Tattici Nucleari sono una delle band indie italiane più amate della seconda metà degli anni Duemiladieci. Anche per questo la loro partecipazione a Sanremo 2020, due anni dopo Lo Stato Sociale, ha fatto discutere ma nemmeno troppo.

Ormai l’indie è stato sdoganato, e anche la band bergamasca si può presentare sul palco dell’Ariston con tutti i crismi dei Big, nonostante il grande pubblico attento soprattutto alla scena mainstream non li abbia praticamente sentiti nominare. Proprio per questo, proviamo a conoscerli meglio attraverso tre delle loro canzoni più apprezzate.

Pinguini Tattici Nucleari: le canzoni migliori



PTN – We want Marò back

Non è il loro primissimo singolo. Arriva anzi dopo l’uscita di un primo album che non aveva destato grandi impressioni, Il re è nudo. Con questo brano inserito nella tracklist del secondo disco, Diamo un calcio all’aldilà, ì iniziano però a far davvero parlare di sé. Non fosse altro per l’arguzia e l’ironia con la quale scelgono di toccare un tema di stretta attualità, quello appunto dei Marò.

Pinguini Tattici Nucleari – Irene

L’album che riesce a far svoltare davvero la loro carriera è però Gioventù bruciata del 2017. Un disco trainato da tre singoli, tutti di buon successo: Sciare, Tetris e Irene. Ascoltiamo insieme quest’ultima canzone, un pezzo d’amore decisamente atipico:

Pinguini Tattici Nucleari – Verdura

Concludiamo questa brevissima playlist attraverso il disco che li proietta per la prima volta nella dimensione mainstream. Stiamo parlando di Fuori dall’hype, uscito nell’aprile 2019 per la Sony. Un disco che arriva fino al 12esimo posto nella classifica FIMI. Risultato da non sottovalutare per un gruppo relativamente giovane.

