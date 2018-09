Travolge con l'auto i vicini: un morto e 7 feriti

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Una donna di 87 anni, M.N., è morta nel catanese e altre sette persone sono rimaste ferite, due delle quali in maniera grave, dopo essere state travolte più volte con un’auto da un vicino di casa. E’ accaduto la notte scorsa a Palagonia. Le vittime erano sedute attorno a dei tavolini in una strada chiusa quando l’uomo, forse anche per vecchi contrasti di vicinato, è salito sulla vettura, volontariamente le ha più volte travolte ed è fuggito. Per trovarlo è in corso una battuta dei carabinieri anche con elicotteri.​

Tra i feriti nessuno sarebbe in pericolo di vita: una donna di 60 anni ha la rotula rotta ed è in ospedale al Cannizzaro di Catania. A Caltagirone sono ricoverati per delle fratture e contusioni i genitori di due bambini. I piccoli sono in osservazione, a scopo precauzionale, al reparto di pediatria. Al centro della drammatica aggressione ci sarebbero pessimi rapporti tra l’uomo, che in passato era stato denunciato, e i suoi vicini di casa.