La Procura di Palermo non ha presentato appello contro l’assoluzione dell’ex ministro Dc ed ex presidente del Senato Nicola Mancino, imputato al processo sulla trattativa Stato-mafia. L’ex politico era accusato di falsa testimonianza. I pm ne avevano chiesto la condanna a 6 anni di carcere. Il termine per l’impugnazione scadeva oggi: l’assoluzione di Mancino è quindi definitiva.