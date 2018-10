Il (tuo) sangue ti fa bella. Ma attenzione ai rischi legati soprattutto alla competenza di chi li pratica e alla sterilizzazione degli strumenti utilizzati. La moda delle ‘Vampire Facial’, una maschera per il viso ottenuta dal proprio sangue, dilaga sull’onda dei vari Vip che le pubblicizzano mostrando i risultati dei trattamenti effettuati. Ma proprio qualche giorno fa una Spa ad Albuquerque, in New Mexico, è stata chiusa dalle autorità sanitarie che hanno invitato i clienti a sottoporsi a test per Hiv ed epatite. Allora, questi trattamenti anti-rughe sono pericolosi per la salute? E di cosa si tratta esattamente?

• CHE COS’È LA ‘VAMPIRE FACIAL’

Resa famosa da un video di Kim Kardashian e da altre star, da Rupert Everett a Bar Rafaeli, la ‘vampire facial’, o ‘vampire facelift’, consiste innanzitutto nel prelevare del sangue della persona che sceglie di farla, centrifugarlo per estrarne le piastrine, che poi vengono risospese nel plasma. “Si tratta del Prp, Platelet-rich plasma (plasma ricco di piastrine) – spiega Elisabetta Sorbellini, dermatologa e direttore scientifico dell’International Hair Research Foundation. È una tecnica già in uso da diversi anni per il ringiovanimento della pelle anche se questa è in realtà una definizione un po’ riduttiva perché si tratta di una rigenerazione tissutale profonda”.



• COME SI ESEGUE E QUANTO COSTA

Questo trattamento si esegue utilizzando il sangue della paziente stessa che viene prelevato e poi centrifugato: “In questo modo, si ottiene la separazione della parte più ricca di piastrine dal resto delle cellule come i globuli rossi. Dal centrifugato si ottiene il plasma in cui si concentrano le piastrine più leggere che sono dei serbatoi di fattori di crescita che servono a riattivare la pelle” spiega Sorbellini. Quindi una vera e propria terapia rigenerativa che viene effettuata con micro-iniezioni sul viso che reidratano e rigenerano la pelle in più sedute. Il plasma può essere anche applicato direttamente sul viso come maschera. Il concentrato di piastrine così ottenuto è utilizzato da molti anni, con successo, anche come rigenerante di tessuti danneggiati, ad esempio, in chirurgia maxillo-facciale e odontostomatologica, in oculistica, nella terapia di ulcere cutanee croniche. I costi delle ‘Vampire Facelift’ per ogni seduta possono variare dai 500 ai 700 euro: “In media si fanno dalle 3 alle 5 sedute con un intervallo di 4 settimane tra la prima e la seconda seduta. Poi si fa un mantenimento una volta all’anno” spiega la dermatologa.

LA RUBRICA – Scrivi al medico nella rubrica i 100 esperti di Salute

• COSA È SUCCESSO NELLA SPA DEL NEW MEXICO

Qualche giorno fa è arrivata dal New Mexico Department of Health la notizia di una cliente di una spa ad Albuquerque che dopo essersi sottoposta ad una ‘Vampire Facial’ ha contratto un’nfezione, che ha fatto poi scattare le indagini e l’appello a fare le analisi. Non solo: la Spa è stata chiusa dalle autorità sanitarie che hanno invitato tutti i clienti a sottoporsi a test per Hiv ed epatite. “Questo tipo di virus può essere trasmesso facilmente attraverso gli aghi – ha dichiarato Michael Landen, epidemiologo del dipartimento. Questo può succedere per un uso o uno stoccaggio improprio”.

• I RISCHI DELLE ‘VAMPIRE FACIAL’

Ma – al di la di questo caso specifico su cui è difficile dare spiegazioni – questi trattamenti estetici con il sangue sono rischiosi? “Premettendo che non esistono solide evidenze scientifiche che dimostrino l’efficacia di questo tipo di trattamenti con emocomponenti a finalità estetiche – dichiara Giancarlo Maria Liumbruno, direttore del Centro Nazionale Sangue – la legge prevede che gli emocomponenti per uso non trasfusionale, come appunto il plasma ricco di piastrine, vengano utilizzati solo nei centri pubblici oppure da privati ma sotto il controllo di strutture trasfusionali pubbliche”. A garantire la sicurezza del trattamento è anche il fatto che si utilizza solo sangue autologo: “Questi trattamenti a fini estetici – chiarisce Liumbruno – in Italia si possono fare solo con sangue del paziente stesso, cosa che mette al riparo da possibili rischi di infezioni. In alcuni paesi, invece, e probabilmente anche in New Mexico, si può fare anche prelevando sangue da altre persone, ma sottoponendolo ad esami prima di iniettarlo”. Tra l’altro, sono escluse forme allergiche che invece possono verificarsi con altre sostanze come, per esempio, l’acido ialuronico. “Quindi, a meno che non ci siano strumenti infetti – dichiara Liumbruno – non ci sono rischi e in Italia fino ad ora non sono mai stati segnalati casi come questo del New Mexico”.

• UN TRATTAMENTO MEDICO E NON ESTETICO

E poi è fondamentale chi lo esegue: “Si tratta di una pratica sanitaria vera e propria, quindi un’estetista non lo può fare: solo il medico ha le competenze necessarie per eseguirlo in tutta sicurezza” precisa Liumbruno. La normativa a riguardo è molto rigida in Italia anche se in alcune regioni, come per esempio in Lombardia, c’è l’autorizzazione a farla anche in ambulatori privati ma previa autorizzazione di un reparto di ematologia e trasfusioni ospedaliero che esegue dei controlli rigorosi sugli standard di qualità.

• L’IMPORTANZA DELLA STERILIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI

Altro fattore che può fare la differenza in termini di sicurezza è il fatto che in Italia il trattamento va fatto immediatamente: “Il plasma non può essere conservato perché perderebbe efficacia”, chiarisce Sorbellini. Inoltre, per evitare il rischio di infezione è importante che ci sia l’idoneità dell’ambiente: “Ci deve essere il rispetto delle norme igieniche, tutti gli strumenti sanitari devono essere perfettamente sterilizzati e gli aghi devono essere quelli monouso” ribadisce Liumbruno.