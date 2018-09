Trasporti: verso l'aumento del biglietto Atm, le proposte della giunta Sala

L’obiettivo è quello di recuperare risorse – almeno 55 milioni – convincendo sempre più milanesi a usare l’abbonamento. Con le parole del sindaco di Milano Beppe Sala, “c’è un aumento, ma è anche un sistema che protegge anziani e giovani e che premia gli utilizzatori costanti”. Dopo sette anni, insomma, arriva l’aumento del biglietto Atm: dal 2019, forse già a gennaio, il ticket singolo passerà da 1,5 euro a 2 euro, con un aumento del 33%. Aumenti, anche se non della stessa entità, anche per altri titoli di viaggio, come gli abbonamenti mensili e i carnet. Ma sono salvi gli abbonamenti annuali: la novità, anzi, è che potranno essere pagati in rate mensili.

Il via libera formale della manovra dovrà arrivare nelle prossime settimane, ma già ieri sera c’è stato un vertice di maggioranza per blindarla, viste le contrarietà di diversi consiglieri. Il sindaco Sala ha incontrato per due ore i consiglieri del centrosinistra (Pd, Milano Progressista, lista civica) per spiegare, con l’assessore alla mobilità Marco Granelli, le proposte della giunta.

In sintesi: oltre all’aumento del ticket singolo, rincarano anche il carnet dieci corse (da 13,80 a 18), il giornaliero (da 4,5 a 7 euro, oltre il 50% di aumento), il settimanale (da 11,30 a 17 euro). Il mensile passa da 35 a 39 euro. Invariato l’annuale, anche per under 26 e senior (nella prima proposta c’erano degli aumenti), e per queste due categorie non aumenta anche il mensile. La possibilità di avere l’abbonamento senior, però, sarà solo per donne e uomini sopra i 65 anni di età (oggi per le donne l’età era 62). Mezzi pubblici gratis, poi, per tutti i minori di 14 anni anche non accompagnati (ma sarà necessario fare comunque una tessera). Ultima novita: l’abbonamento annuale da 50 euro oggi riservato ai disoccupati viene esteso anche a chi ha un reddito Isee inferiore ai 6mila euro.

Nella maggioranza la manovra Atm non è considerata certo indolore. E tutti hanno chiesto al sindaco di mantenere le agevolazioni per le fasce deboli. Una richiesta tra le più sostenute – primi a farla i consiglieri Pd Carlo Monguzzi e Alessandro Giungi – è quella del biglietto breve, ovvero un ticket a 1 euro per chi deve fare solo poche fermate di metropolitana. Richiesta che non è stata accolta, anche se il sindaco avrebbe lasciato una porta aperta per sperimentarla dal 2020.