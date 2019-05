Giornata di passione per chi viaggia, per i pendolari, per tutti quelli che abitualmente prendono i mezzi pubblici per andare a scuola o al lavoro. Oggi l’Usb, l’Unione Sindacale di Base (USB) ha indetto per domani venerdì 17 maggio uno sciopero generale e nazionale del trasporto marittimo, pubblico locale e ferroviario, mentre per quello aereo l’astensione dal lavoro sarà martedi prossimo e durerà 24 ore. Tra i motivi dello sciopero c’è la volontà di protestare contro la precarietà e il «sistema degli appalti indiscriminati» e a favore della «riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario» e del diritto allo sciopero.

Gia oggi i pendolari hanno avuto disagi per lo sciopero del trasporto ferroviario di Trenitaloa e Trenord indetto dall’organizzazione sindacale Orsa, nella foto i passeggeri alla stazione di Cadorna a Milano



TRENI

Per chi usa il treno il momento di probabili ritardi, cancellazioni è sopratutto domani dalle 9 alle 17 sia per Ferrovie dello Stato che per Itali o Trenord. Ferrovie dello Stato ha annunciato che sui treni a lunga percorrenza dovrebbe essere tutto regolare mentre qui si possono controllare i treni garantiti di Italo.

I

SCIOPERO LOCALE

Nelle varie città i mezzi del trasporto pubblico locale avranno orari di sciopero diversi. A Roma è prevista la sospensione o la riduzione del servizio tra le 8.30 e le 12.30. A Milano i dipendenti dell’azienda dei trasporti locale (ATM) potranno scioperare dalle sei di pomeriggio alle dieci di sera mentre a Napoli lo sciopero durerà dalle 11 alle 15.

Le modalità dello sciopero variano da città a città. A Venezia 9-12 Trieste 9 – 13 Gorizia 17 – 21 Pordenone 8.30 – 12.30 Trento: 10:00 – 14:00 Milano 18:00 – 22:00 Bologna: 10:30 – 14:30 Modena_ Reggio Emilia_ Piacenza 16.30 – 20.30 . Regione Marche 11-15 Roma 08:30 – 12:30 Regione Campania 11.00 – 15.00 Foggia 19:00 – 23:00 Bari – Taranto – Brindisi – Lecce 16-20 Regione Calabria 5:00 – 9:00