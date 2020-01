Le associazioni del mondo dei trasporti su gomma Assotrasporti, Fai e Sistema Impresa prendono posizione contro il cattivo stato della rete stradale, autostradale e ferroviaria. “La priorità è salvare la vita delle persone che ogni giorno guidano sulle strade italiane”, dichiara il presidente di Assotrasporti, Secondo Sandiano, che avanza una proposta precisa al governo. “Va dichiarato -spiega- lo stato di emergenza nazionale. La rete di comunicazione stradale e autostradale non è sicura. I monitoraggi non sono efficaci e le promesse fatte dalle istituzioni dopo il crollo del ponte Morandi non sono state mantenute”.

