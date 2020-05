Se c’è una cosa che ho sempre amato partorita dal trash televisivo è l’esistenza di Patrizia De Blanck e di sua figlia Giada De Blanck, peperini dei salotti Rai nonché entrambe ex concorrenti de L’Isola dei Famosi di Simona Ventura. La madre durante l’annata di Belen Rodriguez, la figlia finalista della primissima edizione.

Ultimamente sparite un po’ dal radar televisivo sono tornate di nuovo alla ribalta grazie ad un’intervista che la Contessa De Blanck ha rilasciato al settimanale Nuovo.

“Credo che la quarantena imposta dal CoronaVirus possa tirare fuori il peggio di noi. Infatti, in un momento di ira, ho cacciato di casa mia figlia che mi coinvolge nelle sue paure, facendomi andare fuori di testa. Giada ha il CoronaVirus nella testa: mi insegue dappertutto per disinfettare ogni angolo della casa e piange alla prospettiva che possiamo ammalarci. Controlla le mie scelte e mi assale con i suoi rimproveri. Forse esagero ma in quarantena è facile perdere il controllo. E una volta, mi dispiace ammetterlo, ero davvero esasperata e così l’ho colpita con il manico della scopa”.

Intervenuta durante l’intervista, Giada ha specificato che nonostante sua madre l’abbia cacciata di casa lei non ha intenzione di andarsene.

“Non me ne vado perché non posso lasciare una madre incosciente come la mia in balia di se stessa. Il motivo delle liti sta nel nostro diverso modo di vivere la pandemia. Io sono terrorizzata e uso tutte le precauzioni possibili per proteggermi, mentre mia madre commette imprudenze”.