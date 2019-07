di Luca Monaco

Via libera dal Campidoglio all’area di trasbordo dei rifiuti a Saxa Rubra, a Roma Nord, nel Municipio XV. Il provvedimento, apprende l’AdnKronos, è stato messo nero su bianco nell’ordinanza 127 firmata dalla sindaca Virginia Raggi, giovedì 4 luglio. Il sito individuato per consentire ad Ama di passare i rifiuti dai camion della raccolta a quelli incaricati di portarli negli impianti di trattamento sarà realizzato sui terreni comunali in via Maurizio Barendson e Via Silvio Gigli.

“Il trasbordo – recita l’ordinanza – dovrà avvenire senza deposito dei rifiuti a terra e prevedendo tutti i presidi necessari ad evitare qualsiasi nocumento alla popolazione e all’ambiente”. Inoltre, precisa il documento, “il quantitativo di rifiuti sottoposti a trasbordo non deve superare le 300 tonnellate giornaliere e l’area dovrà essere delimitata e presidiata, prevedendo attività di pulizia (manuale e o meccanizata) giornaliera a fine servizio”.

Fonte