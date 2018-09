Trapianto di faccia, la paziente è in buone condizioni

(Fotogramma)

E’ in ‘buone condizioni cliniche’ la donna che ha subito il primo trapianto di faccia in Italia, in un intervento durato 27 ore e che si è concluso questa mattina alle 5 all’Ospedale Sant’Andrea di Roma. “La paziente è entrata in Terapia Intensiva intorno alle ore 6.00 di questa mattina in buone condizioni cliniche – rileva l’Ospedale in una nota -. Tutti i controlli effettuati fino ad ora sono risultati nella norma e, pertanto, si sta progressivamente sospendendo la sedazione per svegliarla”. La donna, prosegue l’Ospedale “rimarrà in isolamento in Terapia Intensiva per i prossimi giorni in prognosi riservata. I dettagli sulla procedura saranno divulgati nell’ambito della conferenza stampa di domani”.