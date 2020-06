Ha creato a Padova il primo cuore bionico interamente ‘made in Italy‘, anticipando la concorrenza dei ricercatori di mezzo mondo. E’ Gino Gerosa, 62 anni, trentino di Rovereto, direttore della Cardiochirurgia dell’azienda ospedaliera universitaria di Padova, dove nell’aprile scorso ha effettuato il trapianto di cuore numero mille. Dopo 8 anni di ricerche, l’impresa storica di creare il cuore bionico italiano è riuscita al luminare trentino, coadiuvato da due ingegneri e da due inventori. “Premesso che c’è una necessità assoluta di cuori artificiali – racconta Gerosa a ‘Libero’ – poiché il numero di organi provenienti da donatori è di gran lunga inferiore al numero dei pazienti in lista d’attesa, nel mondo al momento ne esistono due: l’americano Cardio West, ormai datato, e il francese Carmat, molto sofisticato ma anch’esso non privo di problematiche”.

