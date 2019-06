Trapani, un detenuto scavalca il muro di cinta ed evade dal carcere di San Giuliano

Alle 15, gli agenti della polizia penitenziaria sono andati nel cortile dell’ora d’aria, per riportarlo in cella. Ma il detenuto non c’era più. Leke Luca, 34 anni, in carcere per traffico di droga, è sparito dalla casa circondariale di Trapani. E’ evaso scavalcando il mura di cinta. Roba da acrobati, e non sarebbe la prima volta. E’ scattato subito l’allarme attorno al “San Giuliano”: pattuglie di polizia e carabinieri stanno eseguendo posti di blocco e battute. Si esaminano le telecamere piazzate all’interno e all’esterno della struttura carceraria.

Secondo una prima ipotesi, l’uomo potrebbe aver avuto l’aiuto di un complice, forse in auto. Gli investigatori della Penitenziaria sono alla ricerca di dettagli sulla clamorosa evasione, per provare a stringere il cerchio su quanto accaduto. Una cosa è certa, Leke Luca aveva già una condanna per evasione, non è nuovo a questo tipo di imprese acrobatiche.







