(di Elvira Terranova) – A una ex ha stretto un cavo elettrico al collo fino quasi a soffocarla, un’altra veniva picchiata quasi tutti i giorni, un’altra ancora veniva maltrattata, ma non ha mai raccontato niente per paura. E un’altra vittima ancora, che nel frattempo è morta, è l’anziana signora di cui si occupava l’uomo e che gli ha lasciato anche la casa in eredità . Sono solo alcune delle vittime di Vincenzo Caradonna, 47 anni, l’uomo arrestato all’alba di oggi con l’accusa di avere prima ucciso a coltellate e poi occultato il cadavere della sua convivente, Angela Stefani, la mamma di 48 anni di due figli, scomparsa il 21 gennaio scorso da Salemi (Trapani). Sono cinque in tutto le vittime, quattro sono le ex dell’uomo e una era l’anziana donna a cui faceva da badante e che è morta nel 2010. Gli investigatori sono risaliti alle violenze sull’anziana donna, morta nel 2010, grazie ai certificati medici stilato dall’ospedale in cui è finita varie volte l’ottuagenaria. Un uomo molto violento, quello che emerge dall’ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip Riccardo Alcamo. Il giudice riporta gli interrogatori delle donne durante le indagini per la scomparsa di Angela Stefani. Schiaffi, pugni, calci, testate. Un uomo violento. Fin dall’adolescenza, quando ha conosciuto la donna che poi avrebbe sposato.

