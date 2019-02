La morte è risalente al primo pomeriggio del 3 gennaio, due giorni prima del ritrovamento dell’auto carbonizzata con all’interno il cadavere che, grazie alle analisi del DNA effettuate dai Carabinieri del RIS di Messina, è stato identificato con certezza proprio in Francesco Ciaravolo. Dal ritrovamento del cadavere però le indagini dei Carabinieri non si erano mai fermate ed avevano esplorato ogni dettaglio della vita dell’uomo. Inoltre erano state sequestrate le immagini di numerose telecamere di video sorveglianza lungo il potenziale tragitto che l’autovettura aveva potuto compiere per raggiungere l’appezzamento di terreno dove poi era stata rinvenuta.

In particolare i Carabinieri, costantemente coordinati dalla Procura di Marsala, hanno visionato e acquisito i filmati delle telecamere dei distributori di benzina della zona. Proprio presso un distributore di Gibellina, poche ore prima dell’ora presunta della morte, è stato accertato che l’imprenditore è arrivato, da solo, a bordo della propria autovettura e ha riempito di benzina una tanica in plastica, esattamente corrispondente a quella poi rinvenuta, ancora integra, nei pressi dell’autovettura. “Questo importante elemento investigativo, unitamente agli altri accertamenti e alle testimonianze acquisite hanno permesso di consolidare l’ipotesi suicidaria”, dicono gli inquirenti.

