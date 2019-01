I commenti dopo la prima puntata di Adrian, la serie tv di Adriano Celentano: c’è già chi parla di flop.

Adrian è un flop? Difficile dirlo. Il tanto atteso e celebrato ritorno in televisione di Adriano Celentano con la sua serie evento è stato tutto ciò che ci si attendeva: intenso, (parzialmente) musicale, corrosivo e forse deludente.

Dopo la prima puntata, terminata ben prima rispetto alle attese del palinsesto, c’è già chi ha parlato di flop colossale. Saprà il Molleggiato rispondere alle critiche durante le prossime puntate dello show?

Adriano Celentano in Adrian: l’anteprima

L’attesa più grande, forse ancora maggiore rispetto a quella per la serie in sé, era per il ritorno in televisione di Adriano Celentano nello spettacolo che doveva precedere la prima puntata. Uno show andato in onda in diretta dal Teatro Camploy di Verona e condotto da Nino Frassica e Natalino Balasso.

Durante quest’anteprima, non molto lunga in verità, Adriano Celentano si è occupato della regia, cantando senza farsi vedere una versione di Rip It Up e salendo sul palco solo nel finale. Tra silenzi, sguardi e ammiccamenti, si è lasciato andare a una sola vera battuta: “C’è qualcosa che bisogna cambiare: i coglioni“. Per molti un’apparizione troppo breve per avere realmente senso.

Adriano Celentano

Adrian, la serie animata: trama e commenti

Come già anticipato, la trama della serie animata è ambientata nel 2068 e narra la storia dell’orologiaio Adrian, che abita in una casa in via Gluck con Gilda, una donna bella ed estroversa.

In questo primo episodio, Adrian va al concerto di un cantante ‘governativo’ (che interpreta le canzoni dei Negramaro). Invitato a salire sul palco, il giovane orologiaio esegue I Want to Know, creando il caos. Il governo cerca di censurarlo, ma l’artista ribelle si dà alla fuga, facendo perdere le sue tracce.

La puntata si chiude con Ti penso e cambio il mondo e con (Please) Stay a Little Longer sui titoli di coda, prima di un breve spezzone delle prove in teatro.

Insomma, nulla di rivoluzionario per il momento. Nella serie sono confluiti tutti i temi cari ad Adriano: il progresso, il conformismo che distrugge l’individuo, la preoccupazione per l’ambiente. E c’è già chi polemizza per il budget speso da Mediaset (oltre 20 milioni), per l’eccesso di scene adulte, oltre a vari dettagli provocatori (come l’accostamento di Napoli alla mafia). Ma siamo solo all’inizio: scopriremo col tempo se Adrian darà ancora una volta ragione a Celentano o meno.