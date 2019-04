Elton John, Rocketman: in arrivo anche in Italia il biopic sulla vita del cantautore inglese. Ecco la data di uscita.

Tutto pronto per l’arrivo nelle sale cinematografiche, anche italiane, di uno dei biopic su una star della musica mondiale più attesi degli ultimi anni: Rocketman, la pellicola dedicata a Elton John.

Dopo il successo straordinario del film Bohemian Rhapsody sui Queen e Freddie Mercury, dunque, un’altra icona della musica inglese è pronta a conquistare i cinema di tutto il mondo. Ecco quando arriverà nelle sale italiane Rocketman.

Rocketman, il biopic su Elton John: la data di uscita

L’atteso film, diretto da Dexter Fletcher e con protagonisti Taron Egerton, Bryce Dallas Howard, Richard Madden e Jamie Bell, uscirà nelle sale italiane il 29 maggio 2019.

L’intera pellicola sarà incentrata sulle tappe fondamentali della carriera di Elton. Un’anteprima speciale avrà luogo il prossimo 16 maggio al Festival del Cinema di Cannes, dove però il film sarà proiettato fuori concorso.

Elton John

Elton John, Rocketman: il trailer del film

Già nelle scorse settimane Rocketman aveva fatto parlare di sé per la decisione del Regno Unito di classificarlo nella categoria ‘R‘ (in Italia la cosiddetta categoria ‘bambini accompagnati’). Il motivo? A quanto pare all’interno del film ci sarebbero alcune scene di nudo, un uso eccessivo delle parolacce e vi sarebbero diverse sequenze in cui viene mostrato l’uso di droghe.

Effettivamente, la pellicola ricalca con discreto realismo, a quanto trapela, la carriera dello straordinario pianista e cantante di Pinner. Si parte dai suoi primi passi nel mondo della musica fino ad arrivare al successo mondiale.

Il titolo del film è preso ovviamente da Rocket Man, la canzone del 1972 che rappresenta forse meglio di ogni altro il personaggio Elton John di quel periodo glam, molto glam. Un tratto brano dall’album Honky Chateau.

Di seguito il trailer del biopic sul grande cantautore britannico: