Roger Waters, Us + Them: la data di uscita nelle sale italiane e il trailer del film tratto dall’ultimo tour dell’ex bassista dei Pink Floyd.

Roger Waters è pronto ad approdare nei cinema di tutto il mondo, Italia compresa. Il suo ultimo tour, Us + Them, è infatti diventato un film, distribuito da Nexo Digital, e arriverà nelle sale italiane il prossimo ottobre.

Un progetto molto speciale che permetterà ai fan dell’artista di rivivere le emozioni dei 156 concerti di Waters in giro per il mondo negli ultimi due anni, con delle riprese altamente spettacolari.

Roger Waters, Us + Them: la data di uscita in Italia

Nella pellicola sono confluiti ovviamente i brani di maggior successo dei Pink Floyd, ma anche quelli tratti dall’ultimo album di Roger Waters, Is This the Life We Really Want?.

In Italia la proiezione è prevista solo per il 7, l’8 e il 9 ottobre. Il cantautore ha parlato così di questo progetto: “Us + Them è un invito all’azione. Oggi l’Homo Sapiens si trova a un bivio: possiamo far sì che l’amore sia l’elemento che ci unisce […] oppure possiamo rimanere comodi e insiensibili e continuare, come pecoroni ciechi, a percorrere la nostra marcia omicida verso l’estinzione“.

Roger Waters

Us + Them: il trailer del film

Anche il regista Sean Evans si dice entusiasta per il risultato finale. Il film è, a suo dire, incredibile. La performance di Waters è stata studiata nei minimi dettagli ed è pregna di emozioni e significato. “Non pensavo fosse possibile, ma credo che abbiamo superato The Wall…“, ha aggiunto.

Parole che non faranno che aumentare la già grande curiosità di tutti i fan di Roger Waters, dei Pink Floyd e della Musica con la ‘m’ maiuscola più in generale. E allora, in attesa dell’uscita del film, gustiamoci il trailer per prepararci al meglio a questo grande evento: