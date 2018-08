Tragedia in volo, bimba si sente male e muore dopo atterraggio

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Una bambina di cittadinanza libanese di 2 anni è morta dopo essersi sentita male sul volo Alitalia Beirut-Roma. L’aereo stamattina è stato dirottato a Bari e ha effettuato un atterraggio d’emergenza per permettere soccorsi più rapidi ma nonostante l’immediato arrivo dell’ambulanza la piccola è deceduta durante il trasferimento in ospedale. La bimba, che stava arrivando in Italia per cure mediche, è stata colta da una crisi cardiaca durante il volo ed è stata assistita da una infermiera della Croce Rossa che era a bordo con lei.