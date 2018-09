Anche il giunto “gemello”, posto alla stessa altezza sui binari rispetto a quello in cattive condizioni collocato nel cosiddetto “punto zero”, dove lo scorso 25 gennaio a Pioltello si staccò un pezzo di rotaia facendo deragliare il treno 10452 Cremona-Milano, era danneggiato. La novità è emersa dalle ultime analisi effettuate nell’ambito dei cosiddetti “accertamenti irripetibili” (ossia alle presenza di tutte le parti in causa) della consulenza disposta dalla Procura di Milano sul disastro ferroviario.In particolare, all’interno del giunto “bis” è stata trovata una microfrattura: segno che anche il binario gemello aveva problemi, e che nel tempo avrebbe potuto provocare incidenti. L’ipotesi più probabile è che soffrisse, come il primo giunto, di carenza di manutenzione.

Lo scorso luglio, nel corso degli accertamenti, i consulenti tecnici della Procura avevano scoperto e testimoniato con un video le cattive condizioni del primo giunto: un “buco” di circa 2 centimetri tra le due parti di rotaia, unite da un giunto in cattivo stato, nel cosiddetto “punto zero” dove al momento del deragliamento si staccò un pezzo di binario di oltre 20 centimetri.

I pm Maura Ripamonti e Leonardo Lesti, coordinati dall’aggiunto Tiziana Siciliano, hanno dato termine fino al 30 settembre alle parti per richiedere eventuali approfondimenti: poi la relazione degli esperti nominati dalla Procura potrebbe essere depositata entro la fine dell’anno.

I morti nella strage di Pioltello furono 3, i feriti 50. Nell’inchiesta sono indagati per disastro ferroviario colposo e altri reati due manager e quattro tecnici di Rfi e due manager di Trenord, oltre alle due società.