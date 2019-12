Dalle prime luci dell’alba oltre 100 militari del Comando Provinciale di Lecce e del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata di Roma della Guardia di Finanza (Scico), in collaborazione con la Polizia e la Guardia Costiera greche, e con personale Europol – European Migrant Smuggling Centre, coordinati da Eurojust (Paesi Bassi), dalla Direzione Nazionale Antimafia e dalla locale Direzione Distrettuale Antimafia, sono impegnati in una vasta operazione contro il traffico di migranti nel Salento ed in Grecia. L’esecuzione è stata denominata ‘Sestante’. Tredici persone (7 in Italia e 6 in Grecia) sono state raggiunte da un’ordinanza di custodia cautelare richiesta dai magistrati della Dda ed emessa dal gip del Tribunale di Lecce. Altrettanti provvedimenti restrittivi sono stati emessi dalla Procura del Tribunale di Atene.

