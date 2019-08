ROMA – L’autostrada Roma-Fiumicino è stata temporaneamente chiusa stamattina in entrambe le direzioni in prossimità dell’uscita per l’aeroporto (km 18), a causa di un incidente che ha richiesto l’intervento dell’eliambulanza provocando disagi ai viaggiatori in partenza.

L’incidente ha coinvolto un motociclista che è rimasto ferito. Il traffico è stati deviato con indicazioni sul posto.

L’Anas ha fatto sapere che la strada è stata riaperta dopo qualche decina di minuti, facendo sapere che “permangono rallentamenti in uscita dall’aeroporto” anche se “in via di smaltimento”.