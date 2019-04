Traffico in tilt a Roma. A provocarlo le modifiche alla viabilità necessarie allo svolgimento della tappa romana del gran premio di Formula E in programma sabato. Da ieri alle 20.30 e fino alle 5.30 di lunedì 15 aprile, una delle arterie principali della Capitale è infatti chiusa tra l’incrocio con via Laurentina e via dell’Oceano Atlantico. Per l’allestimento del circuito, da oggi al 13 aprile, dalle 6.30 alle 12, chiuso anche lo svincolo del Gra sulla Pontina in direzione Eur, sia in carreggiata interna che esterna. Sul profilo Facebook del Corpo di Polizia locale di Roma Capitale è possibile trovare tutte le strade chiuse e le alternative.

Fonte