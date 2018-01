Di app per la traduzione ce ne sono tante su App Store, così come di app che eseguono scansioni OCR. Quest’app si chiama “Traduttore, scanner” e promette di fare entrambe le cose. Noi l’abbiamo provata e vi riportiamo le nostre considerazioni di seguito.

Partiamo subito con l’interfaccia dell’app che risulta davvero sin troppo semplice. Sotto a questo guscio discutibile però troviamo un software capace di tradurre i contenuti in più di 90 lingue. Si tratta di un traduttore piuttosto valido perchè riesce a superare alcuni ostacoli di comprensione di cui invece soffrono altri sistemi.

La traduzione avviene istantaneamente quindi in tempo reale. Con la traduzione istantanea è possibile avere la traduzione non appena si comincia a scrivere. La traduzione verrà completata automaticamente durante la digitazione. Volendo si può sfruttare la connessione ad internet per dettare la frase da tradurre, tramite la dettatura nativa di iOS.

E’ poi possibile, tramite acquisto in-app, sbloccare il sistema che detta la traduzione con una voce madrelingua. Tramite lo stesso acquisto in-app è poi possibile accedere al manuale di conversazione. In questa app è quindi possibile trovare una raccolta delle più comuni espressioni idiomatiche, raccolte in categorie. È molto utile durante i viaggi in terra straniera. Queste 10.000 frasi sono disponibili in 90 lingue diverse anche senza connessione ad internet, ottimo per i viaggi extra UE.

Ancora, è possibile salvare qualunque parola, espressione o frase e avere accesso ad essa all’interno del tab “Preferiti”, senza l’uso di internet. L’app trova anche i sinonimi e le giuste parole per le conversazioni, oltre a permettere la condivisione delle frasi su Twitter, Facebook, email ed SMS.

C’è l’estensione per iMessage che supporta la traduzione integrata senza la necessità di aprire l’app su iOS durante la stesura di un messaggio.

Le lingue supportate? Quest’app può tradurre nelle seguenti lingue: afrikaans, albanese, arabo, armeno, azero, basco, bielorusso, bengalese, bulgaro, catalano, cinese (semplificato), cinese (tradizionale), croato, ceco, danese, olandese, inglese, esperanto, estone, filippino, finlandese, francese, galiziano, georgiano, tedesco, greco, gujarati, creolo haitiano, ebraico, hindi, ungherese, islandese, indonesiano, irlandese, italiano, giapponese, kannada, coreano, latino, lettone, lituano, macedone, malese, maltese, norvegese, persiano, polacco, portoghese, rumeno, russo, serbo, slovacco, sloveno, spagnolo, swahili, svedese, tamil, telugu, tailandese, turco, ucraino, urdu, vietnamita, gallese e yiddish.

Nel dettaglio, l’app traduce in più di 90 lingue, riconosce i testi in 70 lingue e legge i testi in più di 40 lingue.

Passiamo poi alla seconda funzionalità dell’applicazione, ovvero la possibilità di eseguire la scansione dei documenti da tradurre e usare un sistema di riconoscimento del testo OCR per convertire facilmente i testi in altre lingue. Lo scanner funziona sia tramite scatto fotografico sia tramite importazione di file e immagini che contengono testo.

L’app in questione pesa circa 21.2MB ed è disponibile anche su Apple Watch per una più facile consultazione in movimento. Ci sono le solite frasi disponibili offline e poi un’interfaccia di traduzione con scrittura a mano sul display del watch oppure dettatura. L’interfaccia è decisamente migliore su Apple Watch.

Noi ci siamo trovati bene, riuscendo a sfruttare la “sostanza” dell’app anche se non ci è piaciuta la grafica e l’esperienza utente. Comodo il frasario offline durante i viaggi con tutte le frasi più utili in condizioni standard all’estero.

Se siete interessati, l’app è disponibile per iPhone, iPad e iPod Touch gratuitamente su App Store. Potete scaricarla da quest’indirizzo. Ricordiamo che all’interno dell’app ci sono i pacchetti di funzionalità disponibili tramite acquisto in-app. E’ disponibile anche l’app per Apple TV, nel caso in cui fosse necessaria.

Per maggiori informazioni, ecco la pagina ufficiale dello sviluppatore.