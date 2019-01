di Marco Mazzù

“Un uomo stanco, intristito, rassegnato, sconfitto”: così è apparso Cesare Battisti ai poliziotti che in queste settimane hanno seguito le sue tracce prima in Brasile e poi in Bolivia, dove è stato catturato. All’ex terrorista dei Pac si è arrivati a suggello di “un’indagine svolta alla vecchia maniera”, fatta di pedinamenti, confronti fotografici, esami di tabulati telefonici, lunghe attese in attesa di un elemento decisivo. A tradire Battisti “anche l’abitudine di fare lunghe passeggiate”, raccontano Emilio Russo (a sinistra, nella foto in basso), I° Dirigente della Polizia in servizio presso il Servizio per la Cooperazione Internazionale, e Giuseppe Codispoti (a destra, nella foto in basso), vicequestore della Direzione centrale della Polizia di Prevenzione.

In una di queste camminate tra i quartieri di Urbarì e Santa Rosita, zona semicentrale della città boliviana di Santa Cruz de la Sierra, l’ex terrorista è stato notato dagli investigatori. Era la svolta attesa da settimane, Battisti era caduto nella rete degli investigatori.

A mettere sulla strada giusta gli investigatori, per quanto riguarda la localizzazione dell’ex terrorista, anche le ordinazioni di pizza in un locale cittadino e l’esame del traffico telefonico. Una volta identificato con certezza, fermato e portato negli uffici dell’Interpol boliviana, Battisti “si è accasciato sulla sedia, ha capito che la sua lunga latitanza era finita e che lo attendeva una lunga detenzione”, aggiungono Russo e Codispoti. Non aveva con sé chiavi di casa, né alcun altro elemento che potesse far risalire i poliziotti, almeno per il momento, alla rete di fiancheggiatori che in queste settimane ha favorito la sua latitanza.

