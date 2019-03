Achille Lauro, 1969: cover, data d’uscita e tracklist sul nuovo album del trapper di Rolls Royce.

L’attesa sta per finire. Achille Lauro ha svelato i segreti sul suo nuovo progetto, annunciando l’uscita dell’album 1969. Il disco segue di qualche mese il successo di Rolls Royce, il brano presentato al Festival di Sanremo.

Il trapper romano ha svelato alcuni dettagli su questo attesissimo disco, in cui non mancheranno grandi sorprese, a partire dai tanti temi che legano l’anno 1969 alla cultura musicale (e non solo) di Lauro.

Achille Lauro, 1969: la cover dell’album

L’artista romano sta utilizzando le storie su Instagram per regalare ai suoi affezionati follower alcune anticipazioni sul disco. 1969 ripercorrerà alcuni dei più importanti eventi accaduti cinquant’anni fa: tra questi l’esibizione dei Beatles sui tetti della Apple a Londra, lo storico Festival di Woodstock, il millesimo gol di Pelè e lo sbarco sulla Luna di Neil Armstron.

1969 sarà disponibile dal 12 aprile 2019 in tre versioni differenti: quella Standard; quella Deluxe, autografata e con un libretto di 32 pagine, ricco di fotografie; quella in Vinile.

Di seguito la cover, in cui oltre a Lauro sono protagonisti, tra gli altri, Elvis, Marylin Monroe e Jimi Hendrix:

Achille Lauro descrive 1969

Il trapper di Rolls Royce ha descritto in un comunicato stampa la genesi del suo nuovo lavoro, spiegando che a spingerlo a scrivere questo nuovo album è stato l’apprezzamento del pubblico, un pubblico sempre più vasto, e non solo quello numericamente limitato della trap.

In questo momento, Achille Lauro sente di avere la possibilità di fare musica ‘senza tempo’, fregandosene di ciò che certa gente pensa di lui. “Da quando è finito Sanremo mi sono chiuso in studio, 20 ore al giorno, ad immergermi in questo nuovo progetto“. Non resta che attendere per vedere i risultati di questa full immersion di musica per l’artista romano.

Fonte foto: https://www.facebook.com/AchilleL

