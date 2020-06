Tedua, Vita vera mixtape: la tracklist e tutti i dettagli sul nuovo progetto del trapper a distanza di due anni da Mowgli.

A distanza di due anni dal grande successo di Mowgli, Tedua ha finalmente svelato il suo nuovo progetto. S’intitola Vita vera mixtape, ed è il nuovo lavoro sulla lunga distanza del trapper genovese, presentato in anteprima negli scorsi giorni da un video su YouTube con la voce di Luca Ward.

Scopriamo tutti i dettagli su questo nuovo progetto dell’artista classe 1994, promosso anche dal singolo Colori in collaborazione con Rkomi.

Tedua, Vita vera mixtape: la tracklist

In Vita vera mixtape il trapper ha raccolto tutti i protagonisti più importanti della scena rap e trap italiana, colleghi e amici con cui ha condiviso già tante produzioni del passato. Tra questi vale la pena ricordare Ghali, Capo Plaza, Ernia, Dargen D’Amico e il già citato Rkomi. Tra i producer troviamo invece il partner storico di Tedua, Chris Nolan.

Ecco la tracklist completa:

1 – Lo sai

2 – Vita vera

3 – Polvere (feat. Capo Plaza)

4 – Colori (feat. Rkomi)

5 – Mare mosso (feat. Bresh)

6 – Pour Toujour (feat. Ghali e Dargen D’Amico)

7 – Party HH (feat. Lazza)

8 – Manhattan (feat. Wildbandana)

9 – Purple

10 – Bro II (feat. Ernia)

11 – Motivo

12 – Lo-fi Wuhan



Tedua

Tedua: il ritorno dopo Mowgli

Mario Molinari, trapper originario di Cogoleto in Liguria, è cresciuto a Milano e ha iniziato la sua carriera nel 2014 dopo diverse esperienze in crew come Wild Bandana.

Ha debuttato con il singolo Medaglie d’oro, per poi pubblicare il primo mixtape, Aspettando Orange County, nel 2015. Il suo primo album è stato Orange County California, seguito nel 2018 da Mowgli, disco premiato con una certificazione di platino, complice il successo del singolo Vertigini.

Riuscirà anche Vita vera mixtape a confermare i numeri dell’artista ligure? Lo scopriremo presto. Intanto ascoltiamo il singolo Colori: