Lacuna Coil, Black Anima: la tracklist e i dettagli sul nuovo album della band guidata da Cristina Scabbia e Andrea Ferro.

I Lacuna Coil sono tornati con un nuovo album, Black Anima, “il libro nero delle debolezze umane“, uscito l’11 ottobre 2019.

Cristina Scabbia e Andrea Ferro, intervistati – di recente – da una emittente francese, hanno spiegato come hanno realizzato l’album e il significato che si cela dietro al loro nuovo lavoro discografico, che arriva a tre anni di distanza dalla pubblicazione di Delirium. Ecco tutti i dettagli.

Lacuna Coil, il nuovo album è Black Anima: il significato secondo Cristina Scabbia

In una recente intervista con la francese Duke TV, la frontwoman dei Lacuna Coil, Cristina Scabbia, ha parlato dell’ispirazione che li ha guidati nella scelta del titolo del nuovo album in studio della band, Black Anima la cui copertina è visibile nel post seguente pubblicato dalla band su Instagram:

Ecco cosa ha rivelato al riguardo:

“Volevamo qualcosa di semplice ma diretto che potesse rappresentare anche noi e la nostra musica. Così è venuto fuori il ‘nero’, perché [indica il suo vestito nero] … dai. [Ride]. Ci piace solamente un’atmosfera oscura in generale. E abbiamo detto: ‘Sì, ma cosa possiamo aggiungervi per spiegarlo ancora meglio?‘ E abbiamo pensato a ‘soul’, perché abbiamo riversato tutto di noi stessi in questo disco. E ‘anima‘, in italiano, suonava molto meglio, quindi abbiamo deciso Black Anima“.

Black Anima: tracklist dell’album dei Lacuna Coil

Black Anima è stato pubblicato l’11 ottobre 2019. Cristina Scabbia aveva precedentemente descritto la direzione musicale dell’LP come “più pesante e più oscura” rispetto agli sforzi passati della band.

Questa la tracklist del disco:

1 – Anima nera

2 – Sword of Anger

3 – Reckless

4 – Layers of Time

5 – Apocalypse

6 – Now or Never

7 – Under the Surface

8 – Veneficium

9 – The End Is All I Can See

10 – Save Me

11 – Black Anima



