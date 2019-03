Fiorella Mannoia, Personale: la tracklist e tutte le canzoni del nuovo album della cantante romana.

È uscito il nuovo album di Fiorella Mannoia, Personale. L’amatissima cantante dai capelli rossi ha rialsciato il 29 marzo il suo nuovo album, l’ennesimo di una carriera straordinaria che non accenna ad arrestarsi e anzi, prosegue con più voglia e ardore che mai, come confermato dal tour ricchissimo di date che la attende in nel 2019.

Scopriamo insieme tutte le canzoni di Personale e la genesi di un progetto che non è solo musicale, ma anche fotografico.

Fiorella Mannoia, Personale: un viaggio tra musica e immagini

Il nuovo lavoro di Fiorella Mannoia, Personale, raccoglie tredici brani inediti, che trattano sentimenti e tante riflessioni sulla vita e sull’umanità più in generale. Tredici canzoni che raccontano tredici storie, con un booklet arricchito di fotografie scattate dall’artista durante i suoi viaggi.

Quella dell’arte fotografica è evidentemente l’ultima passione che ha colto la straordinaria cantante, che ha spiegato sui social: “Essere appassionati di qualcosa è la più grande fortuna che si possa avere. Non c’è età per scoprire nuove passioni, io ho scoperto da poco quella della fotografia“.

Parole che vanno sottoscritte assolutamente, e che mettono ancora più curiosità su questo disco che non potrà essere solo ascoltato, ma dovrà essere visto e in un certo senso vissuto.

Fiorella Mannoia

La tracklist di Personale

All’interno di Personale trovano spazio autori molto importanti e amati dalla musica italiana degli ultimi anni ma anche del passato, come Cheope, Ivano Fossati, Luca Barbarossa, Bungaro, ma anche Federica Abbate, Amara e Zibba.

Di seguito la tracklist dell’album:

1 – Il peso del coraggio

2 – Imparare ad essere una donna

3 – Riparare

4 – Smettiamo subito

5 – L’amore è sorprendente

6 – Il senso

7 – Un pezzo di pane

8 – Penelope

9 – Resistenza

10 – Anna siamo tutti quanti

11 – Carillon

12 – L’amore al potere

13 – Creature feat. Antonio Carluccio

Per il momento dall’album è stato tratto un solo fortunato singolo, Il peso del coraggio. Andiamo a riascoltarla insieme ammirando anche il suo video ufficiale, che ha già collezionato milioni di views su YouTube: