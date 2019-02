Franco Battiato, Fleurs torna disponibile nei negozi per la prima volta in vinile, a 20 anni dalla pubblicazione.

Fleurs di Franco Battiato torna nei negozi di dischi. E per la prima volta sarà distribuito in vinile. Una grande notizia per i fan del maestro catanese, che potranno tornare a sognare con uno degli album di cover più famosi della musica italiana, a 20 anni dalla sua pubblicazione.

La Universal ha deciso di distribuire il disco in un’edizione speciale: un 33 giri rosso da 180 grammi, corredato da una copertina inedita realizzata da Francesco Messina, che riprende un dettaglio di un dipinto di Battiato del 1999 (Donna con rosa).

Franco Battiato, Fleurs: un album di cover

Il celebre album Fleurs, pubblicato per la prima volta il 22 ottobre 1999, è una raccolta di cover di grandi capolavori di artisti italiani e stranieri: da De André ad Aznavour, passando per i Rolling Stones.

In particolare, la reinterpretazione di Ruby Tuesday della band di Mick Jagger fu riutilizzata dal regista premio Oscar Alfonso Cuaròn per la colonna sonora di un suo film, I figli degli uomini, uscito nel 2006.

Fonte foto: https://www.facebook.com/francobattiato/

Franco Battiato, Fleurs: la tracklist

Tale fu il successo della prima raccolta, che Battiato ne pubblicò altri due negli anni a venire: Fleurs 3 nel 2003 e Fleurs 2 nel 2008.

Riscopriamo insieme la tracklist integrale della prima edizione di Fleurs:

1 – La canzone dell’amore perduto (Fabrizio De André)

2 – Ruby Tuesday (The Rolling Stones)

3 – J’entends siffler le train (Richard Anthony)

4 – Aria di neve (Sergio Endrigo)

5 – Ed io tra di voi (Charles Aznavour)

6 – Te lo leggo negli occhi (Sergio Endrigo)

7 – La canzone dei vecchi amanti (Jacques Brel)

8 – Era de maggio (Salvatore Di Giacomo)

9 – Che cosa resta (Charles Trenet)

10 – Amore che vieni, amore che vai (Fabrizio De André)

11 – Medievale

12 – Invito al viaggio (testo di Charles Baudelaire)

Di seguito l’audio di Ed io tra di voi:

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/francobattiato/