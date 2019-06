Salmo, Machete Mixtape 4: la tracklist e la data di uscita del quarto capitolo della saga del collettivo Machete Crew.

Lo aveva preannunciato pochi giorni fa, adesso è ufficiale: Salmo sta per tornare nei negozi con un nuovo album. Non proprio un album, ma un mixtape. E non proprio suo, ma della Machete Crew, il collettivo di cui fa parte il rapper sardo insieme a Enigma, El Raton, Nitro, Jack the Smoker e DJ Slait.

Si tratta di Machete Mixtape 4 ed è appunto il quarto volume della serie di mixtape firmati da questa combriccola di talenti dalla penna tagliente e dalle rime incalzanti. Ecco tutti i dettagli su questa nuova uscita.

Salmo, Machete Mixtape 4: la data di uscita

Come al solito, Salmo fa le cose in grande ed è sempre un passo avanti rispetto al nostro paese. Nella mattinata del 24 giugno nella stazione di Milano Centrale è apparso, sullo schermo sopra la biglietteria, un misterioso qr code.

Contemporaneamente, il rapper ha invitato i suoi fan attraverso Instagram a scannerizzarlo per cercare di capire a cosa fosse collegato. E così il mistero è stato risolto: si trattava di un modo originale per annunciare l’uscita di Machete Mixtape 4, con tanto di data di uscita (il 5 luglio 2019).

Machete Mixtape 4: tracklist e ospiti

Nel dare notizia dell’uscita sul proprio account Instagram, Salmo ha fornito anche la tracklist del disco, con tanto di collaborazioni. Eccola qui:

1 – Bud Spencer (feat. Lazza)

2 – Gang

3 – Yoshi (feat. Dani Falv, The Supreme, Fabri Fibra)

4 – Ho paura di uscire (feat. Lazza)

5 – Marylean (feat. Marracash)

6 – Io può (feat. Beba)

7 – Star Wars (feat. Massimo Pericolo)

8 – No Way (feat. Tedua, The Supreme, Nitro)

9 – Sugar (feat. Lazza)

10 – Doppio gang (feat. The Supreme)

11 – FQCMP (feat. Dani Falv)

12 – Walter Walzer (feat. Dani Falv, Shiva)

13 – Ken Shiro

14 – Skit Freestyle

15 – Orange Gulf (feat. Dani Falv)

16 – Goku (feat. Ghali, Sick Luke)

17 – Machete Bo$$ (feat. Dani Falv)

18 – Mammastomale (feat. Gemitaiz, Izi)

