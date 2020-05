“Tracciare le forniture delle mascherine per sapere sempre dove si trovano. Proprio come accade con i pacchi postali: un sistema trasparente, accessibile a tutti, che consenta di avere informazioni in tempo reale ed evitare speculazioni di ogni tipo”. Lo chiede al commissario straordinario per l’emergenza coronavirus, Domenico Arcuri, il segretario generale di Cittadinanzattiva-Tribunale dei diritti del malato (Tdm), Antonio Gaudioso. “Vogliamo sapere dove sono le mascherine, visto che non si trovano. Chi le distribuisce fisicamente, chi le ha, con quale continuità vengono approvvigionati i depositi e quante ne vengono consumate. Credo sia una richiesta legittima. E sostenibile: abbiamo una app, Immuni, in grado di tracciare i movimenti delle persone, tracciare le mascherine è molto più semplice”, dice all’Adnkronos Salute Gaudioso.

