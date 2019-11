Gli amanti del mare tutto l’anno lo scelgono per le sue spiagge, i viaggiatori per scoprire la sua storia e la sua cultura millenaria, gli sportivi per le attività acquatiche e per il trekking in montagna. Ma c’è anche un’altra esperienza, inedita e sorprendente, ad attendere i turisti in Oman: lo shopping. Se i folcloristici suq sparsi in tutto il territorio di questo Sultantato, che si trova nella parte più a Sud-Est della penisola arabica, sono un vero e proprio ‘must’, meno noti per gli stranieri sono i mall esclusivi della capitale, Muscat, dove pure i più esigenti in fatto di luxury possono trovare prodotti esclusivi, anche ‘made in Oman’.

