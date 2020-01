Una pioggia di commenti contro il monologo di Rula Jebreal al festival e l’invito a usare l’hashtag #boicottasanremo hanno sortito l’effetto sperato. L’hashtag è da stamattina tra le tendenze principali di Twitter in Italia. Quasi tutti i commenti che lo riportano sono delle critiche di simpatizzanti di centrodestra alla decisione della Rai e degli organizzatori di Sanremo 2020 di confermare l’invito rivolto alla giornalista palestinese. Critiche spesso associate alla difesa della partecipazione di Rita Pavone in gara. Ma c’è anche chi invita al boicottaggio per la presenza di Rita Pavone.

