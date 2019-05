Poco più di tre settimane all’avvio della decima edizione del Festival del Lavoro, la manifestazione organizzata dal Consiglio nazionale dell’ordine e dalla Fondazione Studi consulenti del lavoro che ogni anno coinvolge istituzioni, professionisti, imprese, lavoratori e cittadini nel dibattito sull’attualità e sul futuro del Paese. Per l’edizione 2019 appuntamento dal 20 al 22 giugno, per il secondo anno consecutivo, al Mi.Co. di Milano. I temi, che saranno affrontati in contemporanea nelle 10 sale del centro congressi, correranno lungo tre binari paralleli: ‘Lavoro, innovazione e crescita’. Incontri, confronti e dibattiti mirati ad analizzare i cambiamenti del lavoro nell’era digitale; a condividere, attraverso le testimonianze dei responsabili Hr, esperienze aziendali di successo; a far conoscere le opportunità lavorative e il mondo dei consulenti del lavoro; ad orientare i più giovani nella scelta del loro futuro professionale.

