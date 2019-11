Mahmood è uno degli ospiti del quinto Live Show di X Factor, la puntata dedicata alla presentazione degli inediti.

Tutto pronto per il quinto Live Show di X Factor 2019, la puntata dedicata alla presentazione dei brani inediti. Come sempre, anche in questa serata ci saranno degli ospiti fondamentali del mondo della musica: in particolare, questa puntata sarà animata dal vincitore del Festival di Sanremo, Mahmood.

Ecco tutto quello che dobbiamo sapere sul quinto Live del talent di Sky.

X Factor 2019: Mahmood tra gli ospiti del quinto Live

Uno degli ospiti d’onore del quinto Live Show è dunque Mahmood, il vincitore di Sanremo 2019 nonché cantautore rivelazione di questo anno. Un artista capace in pochi mesi di trionfare a Sanremo Giovani, trionfare sul palco dell’Ariston, arrivare vicinissimo alla vittoria dell’Eurovision Song Contest (secodo posto), e trionfare come Best Italian Act agli MTV Ema 2019.

Non sarà però solo lui ad animare il quinto Live. Ci sarà spazio infatti anche per la coppia d’oro del rap italiano: Gemitaiz e MadMan, protagonisti di alcuni concerti nel 2020.



X Factor 2019: gli inediti

In questa particolarissima e attesa puntata verranno presentati i sette inediti dei sette concorrenti ancora rimasti in gara.

Di queste canzoni, molte sono scritte o co-scritte dagli stessi interpreti. Ad esempio Cornflakes di Eugenio Campagna, A domani per sempre di Sofia Tornambene, Enfasi dei Sierra, Elefante dei Booda.

Altri brani vantano invece degli scrittori internazionali di primissimo piano, come Chasing Paper di Giordana Petralia, scritta da Sia, e Like I Could di Nicola Cavallaro, scritta da Tom Walker. Infine, Glum di Davide Rossi vanta degli autori di minor prestigio ma di sicuro talento, come Roberto Vernetti (già collaboratore di Malika Ayane, tra gli altri) e Michele Clivati.

Di seguito la presentazione del quinto Live:

