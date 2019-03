Rock and Roll Hall of Fame 2019: i nomi e gli ospiti delle stelle della musica che introdurranno le nuove leggende.

Si avvicina la serata della Rock and Roll Hall of Fame 2019. Il prossimo 29 marzo al Barclays Center di Brooklyn, a New York, verranno introdotte nell’arca della gloria della musica americana altre sette leggende, tra gruppi e singole star. I nomi più importanti sono quelli dei Def Leppard, dei Cure, dei Radiohead e di Janet Jackson.

Per l’occasione, saranno presenti molte personalità del mondo della musica, e alcune di queste saranno chiamate a fare un breve discorso prima dell’introduzione dei nuovi iscritti. Andiamo a scoprire chi sono tutti gli ospiti di questa edizione della Rock and Roll Hall of Fame 2019.

Rock and Roll Hall of Fame 2019: ospiti e star della musica

David Byrne, leader dei Talking Heads (introdotto nella hall of fame nel 2002) introdurrà i Radiohead. Trent Reznor dei Nine Inch Nails, più volte nominati ma non ancora introdotti nell’arca della gloria, presenteranno i Cure di Robert Smith.

A presentare Janet Jackson ci sarà invece la giovane Janelle Monáe, mentre l’ex Fleetwood Mac Stevie Nicks sarà introdotta da Harry Styles. I Roxy Music saranno presentati dai Duran Duran John Taylor e Simon Le Bon (gruppo mai nominato per l’introduzione), gli Zombies dalla Bangle Susanna Hoffs.

Infine, uno degli uomini dell’anno, Brian May dei Queen, ovviamente già facente parte dell’arca della gloria, introdurrà delle leggende dell’hard rock anni Ottanta, i Def Leppard.

Rock and Roll Hall of Fame 2018

Lo scorso anno ad essere inseriti nella Sala della gloria del rock and roll furono Nina Simone, gli statunitensi The Cars, i Moody Blues, i leggendari Dire Straits di Mark Knopfler e i Bon Jovi, la straordinaria band di Jon Bon Jovi e Richie Sambora.

