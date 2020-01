Alla vista del proprio idolo c’è chi resta paralizzato, chi inizia ad urlare in stile Regan de L‘Esorcista, chi cerca invece di mantenere un contegno e infine chi parte con la classica richiesta del selfie. Francesco Totti in questi giorni è volato alle Maldive per passare le feste in tranquillità con la sua famiglia, ma anche dall’altra parte del mondo l’ex capitano della Roma ha beccato un fan. L’ammiratore si è avvicinato a Francesco mentre era a tavola e gli ha chiesto di fare una foto con lui. Totti ha rifiutato, ma ha anche motivato il suo ‘no.

“Ti dico di no per la foto. Guarda, mi spiace ma quando sono in vacanza non faccio foto con i fan. Mi dispiace”.

Tutto questo è successo mentre Ilary Blasi registrava la scena con il suo smartphone e se la rideva dietro l’obiettivo. Dopo la storia pubblicata dalla moglie, qualcosa è cambiato, Francesco ha ceduto all’insistenza del suo fan (che è anche un dipendente della struttura dove ha soggiornato la famiglia Totti).

Ilary ha raggiunto il ragazzo chiedendogli se ce l’avesse fatta a strappare un selfie al suo idolo:“Ma alla fine te l’ha fatta fare sta foto?”. L’ammiratore ha risposto di sì ed ha ammesso di essere stato un po’ insistente:“Sì ce l’ho fatta. Però dopo che ho elemosinato un’ora”.

I fan hanno tutto il diritto di chiedere foto alle star, così come i vip posso decidere se essere gentili e concederle, oppure rifiutarsi. Personalmente però non mi pare educato disturbare qualcuno che sta a tavola in vacanza con la famiglia. Comunque ho amato Ilary che ha registrato il tipo chiedendogli “l’hai fatta sta foto?”



Francesco Totti: la foto con il fan.

Ma che ne sanno le coppiette di oggi di che ship potentissima sono da sempre Francesco Totti e Ilary Blasi ❤️ #totti #francescototti #ilaryblasi pic.twitter.com/bme3LcYPnz — Sandrina Cassara (@sandrinaadmni) June 19, 2019

