Totti sfida leggenda del Barça

Francesco Totti (AFP PHOTO)

E’ il giorno di Barcellona-Roma: l’attesa da Champions è alle stelle. Mentre la sfida è già iniziata sui social – con i blaugrana che hanno postato un video in cui annunciano che “100mila gladiatori vi aspettano” – c’è anche chi è già sceso in campo: Francesco Totti.

L’ex capitano giallorosso ha infatti sfidato a Paddle la leggenda del Barça, Carles Puyol, assieme a due campionissimi di questo sport con la racchetta, Pablo Lima e Fernando Belasteguín.

In un breve video caricato su Instagram – tra palla corta, pallonetti, rovesci e smorzate – Totti e compagno di squadra mettono all’angolo la coppia di sfidanti, andando a segno con il punto. E moltissimi tifosi si stanno augurando che la giocata dell’ex numero 10 sia di buon auspicio per il match, trasmesso in chiaro su Canale 5 alle 20:45.