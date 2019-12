“Contento della Roma di Paulo Fonseca? Sono contento del momento della squadra e che Fonseca abbia capito cosa significa essere a Roma. Ha trasmesso positività ed energia a una squadra inizialmente in difficoltà e con delle lacune. Pensiamo e speriamo che sia un percorso positivo perché la Roma deve essere tra i top club in Europa”. Lo ha detto l’ex capitano e dirigente giallorosso, Francesco Totti alla Nuvola di Fuksas per la presentazione del nuovo libro del giornalista Paolo Condò, “La storia del calcio in 50 sfumature”. Totti è tornato a parlare anche della scelta di restare sempre in giallorosso. “La mia è stata una scelta di cuore quella di indossare un’unica maglia. Per me era una doppia responsabilità da romano e romanista giocare nella Roma. È stata la vittoria più bella per me, ho messo la Roma davanti a tutto e tutti e sono orgoglioso di quanto ho dato a questa società. Sono strafelice e cammino sempre a testa alta. Se potessi rivivere un giorno già vissuto alla Roma, quale sceglierei? Non uno, ma tutti i 25 anni trascorsi con la Roma, anche i momenti di difficoltà”.

